Кішка повернулася до господині через 13 років після зникнення

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Ветеринари знайшли зниклу чіповану тварину

У 2005 році з дому в курортному місті Гаррогейт в Північному Йоркширі в Англії зникла кішка по кличці Бо. Тварині було чотири роки. Через 13 років кішку знайшли недалеко від її колишнього дому. Про це повідомляє Metro.

У день зникнення господиня кішки Джанет Адамович розмістила кілька оголошень на ліхтарних стовпах та в місцевій газеті. Через рік Джанет втратила надію. Тоді вона вирішила взяти з притулку двох інших котів.

Через 13 років Джанет подзвонили і сказали, що 17-річна кішка знайшлася в 64 кілометрах від будинку.

Скріншот (metro.co.uk)

Спочатку Джанет навіть не згадала про Бо.

"Мені подзвонили і сказали, що я загубила кішку. Я відповіла, що не думаю так, тому що обидві мої кішки були зі мною. Але вони сказали: "Ми бачимо в системі, ви - господиня кішки Бу", - розповіла Джанет.

"Я думала, що це дивно, але не могла повірити в це, коли прийшла до ветеренарів, у яких була кішка, і вона досі пам'ятала мене", - зазначила Джанет.

Кішка була чіпована, і тому сумнівів, що це - саме Бу, не було.

Коли Бу привезли додому, вона була зневоднена і втомлена. Зазначається, що загальний стан кішки був задовільний.

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