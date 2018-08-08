Купаются в бассейне и обедают арбузами: как косолапые спасаются от жары на Закарпатье (видео)

Медведи (фото: pixabay.com)

От августовской жары страдают не только люди, но и животные

В сети показали, как медведи спасаются от жары на Закарпатье. Как видно на видео, косолапые купаются в бассейне, а в их ежедневный рацион входят арбузы.

Как говорится в сюжете телеканала UATV, этими мишками занимаются работники центра реабилитации медведей, который расположен на территории НПП "Синевир".

В реабилитационном центре "Синевир" медведей спасают от жары

"Хищники купаются в бассейне и обедают арбузами. Центр реабилитации расположен в Закарпатской области. Площадь составляет 12 гектаров. В нем живут 25 животных. В центр попадают медведи, которые подверглись жестокому обращению или содержались в неволе без надлежащих условий", - отметили авторы ролика.

Видео: РБК-Украина

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