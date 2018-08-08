Купаються в басейні і обідають кавунами: як клишоногі рятуються від спеки на Закарпатті (відео)

Ведмеді (фото: pixabay.com)

Від серпневої спеки страждають не тільки люди, але і тварини

У мережі показали, як ведмеді рятуються від спеки на Закарпатті. Як видно на відео, клишоногі купаються в басейні, а в їх щоденний раціон входять кавуни.

Як йдеться у сюжеті телеканалу UATV, цими ведмедиками займаються працівники центру реабілітації ведмедів, який розташований на території НПП "Синевір".

В реабілітаційному центрі "Синевир" ведмедів рятують від спеки

"Хижаки купаються в басейні і обідають кавунами. Центр реабілітації розташований в Закарпатській області. Площа становить 12 гектарів. У ньому живуть 25 тварин. У центр потрапляють ведмеді, які піддалися жорстокому поводженню або утримувалися в неволі без належних умов", - зазначили автори ролика.

Відео: РБК-Україна

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