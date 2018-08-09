Кошка вернулась к хозяйке спустя 13 лет после исчезновения

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Ветеринары нашли пропавшее чипированное животное

В 2005 году из дома в курортном городе Харрогейт в Северном Йоркшире в Англии пропала кошка по кличке Бу. Животному было четыре года. Спустя 13 лет кошку нашли недалеко от ее прежнего дома. Об этом сообщает Metro.

В день исчезновения хозяйка кошки Джанет Адамович разместила несколько объявлений на фонарных столбах и в местной газете. Спустя год Джанет потеряла надежду. Тогда она решила взять из приюта двух других котов.

Через 13 лет Джанет позвонили и сказали, что 17-летняя кошка нашлась в 64 километрах от дома.

Скриншот (metro.co.uk)

Сначала Джанет даже не вспомнила о Бу.

"Мне позвонили и сказали, что я потеряла кошку. Я ответила, что не думаю так, потому что обе мои кошки были со мной. Но они сказали: "Мы видим в системе, в вы - хозяйка кошки Бу", - рассказала Джанет.

"Я думала, что это странно, но не могла поверить в это, когда пришла к ветеренарам, у которых была кошка, и она до сих пор помнила меня", - отметила Джанет.

Кошка была чипирована, и потому сомнений, что это - именно Бу, не было.

Когда Бу привезли домой, она была обезвожена и уставшая. Отмечается, что общее состояние кошки было удовлетворительное.

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