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Підлітки жорстоко познущалися над котом: всі подробиці інциденту

STYLERТварини    19.01.2019 - 13:26
Підлітки жорстоко познущалися над котом: всі подробиці інциденту
Колаж РБК-Україна

Повідомляється, що живодерам загрожує до трьох років в'язниці

У п'ятницю, 18 січня, поліцейські виявили відео, на якому двоє неповнолітніх жорстоко познущалися над твариною. Два підлітка викинули кота з вікна багатоповерхового будинку. Що відбувалося до трагічного інциденту з твариною — не відомо. Подробиці інциденту повідомляє прес-служба ГУ НПУ у Львівській області Facebook.

"Співробітники поліції 18 січня під час моніторингу виявили в соціальній мережі відеозапис, на якому видно, як двоє невідомих викинули кота з вікна багатоповерхівки. Поліцейські встановили місце, де відбувалася ця подія, туди була направлена слідчо-оперативна група. З'ясовано, що відео зробили двоє львів'ян у віці 15 і 16 років, учні одного з професійних училищ Львова", - повідомляється в заяві поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 300 (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію) УКУ. Повідомляється також, що максимальним покаранням для злочинців є обмеження волі до трьох років.

Підлітки жорстоко познущалися над котом: всі подробиці інциденту

Скріншот поста облікового запису facebook.com/MVS.LVIV

Раніше в співтоваристві "Київ Оперативний" в Facebook один з правопорушників публічно вибачився за знущання над твариною.

Відео: (facebook.com/KyivOperativ)

У коментарях до публікації багато хто порахував, що правопорушники повинні понести відповідальність за скоєне.

"Шкодую, що дивився відео, дуже зачепили перелякані і розгублені очі бідолахи кудлатого, - а цей глунь дуже шкодує... треба ж, хоч би йому зламали ніс ...", "Це ж хворі люди по ідеї, без жартів. Я старша за нього на кілька років, а відео мені страшно відкривати і відкривати не буду, тому що спати потім не зможу, а як він може жити після такого? Зазвичай у хворих людей немає таких почуттів, які б зупиняли їх в такі моменти...", "Стаття 299. Жорстоке поводження з тваринами, які нахрен вибачення, нехай відповідає за свої вчинки", — пишуть в мережі.

Підлітки жорстоко познущалися над котом: всі подробиці інциденту

Підлітки жорстоко познущалися над котом: всі подробиці інциденту

Підлітки жорстоко познущалися над котом: всі подробиці інциденту

Скріншоти коментарів поста облікового запису facebook.com/KyivOperativ

Нагадаємо, що садисту загрожує серйозний термін за вбивство собаки. Чоловік повісив пса на мотузку і прогулявся по селу.

Раніше повідомлялося, що під Дніпром пенсіонерці винесли вирок за вбивство двох собак на очах у дітей.

До речі, РБК-Україна повідомляло, що Рада провалила закон про посилення відповідальності за жорстоке поводження з тваринами.

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