Подростки жестоко поиздевались над котом: все подробности инцидента

Коллаж РБК-Украина

Сообщается, что живодерам грозит до трех лет тюрьмы

В пятницу, 18 января, полицейские обнаружили видео, на котором двое несовершеннолетних жестоко поиздевались над животным. Два подростка выбросили кота из окна многоэтажного дома. Что происходило до трагичного инцидента с животным — не известно. Подробности инцидента сообщает пресс-служба ГУ НПУ во Львовской области в Facebook.

"Сотрудники полиции 18 января во время мониторинга обнаружили в социальной сети видеозапись, на которой видно, как двое неизвестных выкинули кота из окна многоэтажки. Полицейские установили место, где происходило данное происшествие, туда была направлена следственно-оперативная группа. Выяснено, что видео сделали двое львовян в возрасте 15 и 16 лет, учащиеся одного из училищ Львова", - сообщается в заявлении полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.300 (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию) УКУ. Сообщается также, что максимальным наказанием для преступников является ограничение свободы до трех лет.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/MVS.LVIV

Ранее в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook один из правонарушителей публично извинился за издевательство над животным.

Видео: (facebook.com/KyivOperativ)

В комментариях к публикации многие посчитали, что правонарушители должны понести ответственность за содеянное.

"Жалею, что смотрел то видео, очень зацепили испуганные и растерянные глаза бедолаги лохматого - а этот глунь очень жалеет... надо же, хоть бы нос ему сломали ...", " Это ж больные люди по идее, без шуток. Я старше его на несколько лет, а видео мне страшно открывать и открывать не буду, потому что спать потом не смогу, а как он жить может после такого? Обычно у больных людей нету таких чувств, которые бы останавливали их в такие моменты…", "Статья 299. Жестокое обращение с животными, какие нахрен извинения, пусть отвечает за свои поступки", — пишут в сети.

Скриншоты комментариев поста аккаунта facebook.com/KyivOperativ

Напомним, что садисту грозит серьезный срок за убийство собаки. Мужчина повесил пса на веревку и прогулялся по селу.

Ранее сообщалось, что под Днепром пенсионерке вынесли приговор за убийство двух собак на глазах у детей.

К слову, РБК-Украина сообщало, что Рада провалила закон об усилении ответственности за жестокое обращение с животными.