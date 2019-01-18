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Повесил на веревку и прогулялся по селу: садисту грозит серьезный срок за убийство собаки

STYLERПроисшествия    18.01.2019 - 13:21
Повесил на веревку и прогулялся по селу: садисту грозит серьезный срок за убийство собаки
Коллаж РБК-Украина

Хозяйка животного написала заявление в полицию

Еще в конце декабря жительница села Козиевка Краснокутского района Харьковской области обратилась в полицию с заявлением на соседа, который убил ее собаку. Правоохранители объявили мужчине о подозрении. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

48-летний садист схватил собаку соседки, завязал веревку вокруг шеи собаки и пронес ее по улице повешенной через плечо, что привело к смерти животного. Умершую собаку мужчина повесил на дерево возле дома соседки.

Правоохранители доказали его причастность к убийству животного. Теперь ему грозит до трех лет по ч. 1 ст. 299 "жестокое обращение с животными".

Повесил на веревку и прогулялся по селу: садисту грозит серьезный срок за убийство собаки

Иллюстративное фото: РБК-Украина

Недавно стало известно, что мошенники наживаются на инциденте с нападением волка на трех человек в Запорожской области. Они "под шумок" начали собирать деньги якобы для помощи пострадавшим.

Ранее мы также сообщали о том, что руководителя биологической лаборатории съел ее собственный питомец.

Кстати, в Херсоне от укуса домашнего хорька пострадал годовалый ребенок.

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