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Повісив на мотузку і прогулявся селом: садисту загрожує серйозний термін за вбивство собаки

STYLERПодії    18.01.2019 - 13:21
Повісив на мотузку і прогулявся селом: садисту загрожує серйозний термін за вбивство собаки
Колаж РБК-Україна

Господарка тварини написала заяву в поліцію

Ще наприкінці грудня мешканка села Козіївка Краснокутського району Харківської області звернулася до поліції із заявою на сусіда, який вбив її собаку. Правоохоронці оголосили чоловікові про підозру. Про це повідомив Відділ комунікації поліції Харківської області.

48-річний садист схопив собаку сусідки, зав’язав мотузку навколо шиї собаки та проніс її вулицею повішеною через плече, що призвело до смерті тварини. Померлу собаку чоловік повісив на дерево біля будинку сусідки.

Правоохоронці довели причетність чоловіка до вбивства тварини. Тепер йому загрожує до трьох років за ч. 1 ст. 299 "жорстоке поводження з тваринами".

Повісив на мотузку і прогулявся селом: садисту загрожує серйозний термін за вбивство собаки

Ілюстративне фото: РБК-Україна

Нещодавно стало відомо, що шахраї наживаються на інциденті із нападом вовка на трьох людей у Запорізькій області. Вони "під шумок" почали збирати гроші нібито для допомоги постраждалим.

Раніше ми також повідомляли про те, що керівника біологічної лабораторії з'їв її власний вихованець.

До речі, у Херсоні від укусу домашнього тхора постраждала однорічна дитина.

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