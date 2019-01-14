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У Херсоні від укусу тварини постраждала однорічна дитина

STYLERЖиття    14.01.2019 - 12:59
У Херсоні від укусу тварини постраждала однорічна дитина
Колаж РБК-Україна

Батькам довелося звернутися до лікарів за допомогою

У Херсоні жертвою укусу хижої тварини стала маленька дитина. Про це повідомляє видання "Типовий Херсон".

Інцидент стався на вулиці Суворова. Батьки дівчинки завели в якості домашньої тварини дикого тхора. Коли однорічна дівчинка бавилася з пухнастим хижаком, тхір раптово встромив їй свої ікла в ліве передпліччя.

Рана була невелика і батьки вирішили не звертатися за медичною допомогою. Замість цього, вона обробили рану самостійно.

Але через деякий час рана запалилася і дитину довелося везти в місцеву дитячу лікарню.

Медперсоналу належить тепер з'ясувати, чи тварина була щеплена від сказу, так як однорічній дитині швидше за все доведеться робити щеплення.

Як відзначає видання, в Херсоні такий випадок не єдиний. Останнім часом стало модним заводити в якості домашніх тварин різних дрібних хижаків і гризунів, таких як єноти і тхори. Зустрічаються навіть випадки, коли з дикої природи додому приносять вовченят або лисенят.

Господарі повинні віддавати собі звіт, що такі тварини повинні проживати у відповідних умовах і тільки у тих, хто має досвід утримання, так як такі вихованці люблять пробувати навколишній світ на зуб, в тому числі і своїх господарів. Вони можуть занести серйозну інфекцію в рану, такі як сказ чи правець.

Нагадаємо, раніше ми писали про наслідки інциденту з нападом вовка під Бердянськом.

А також повідомляли про те, що лев утік із клітки та загриз молоду дівчину.

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