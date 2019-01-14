В Херсоне от укуса животного пострадал годовалый ребенок

Коллаж РБК-Украина

Родителям пришлось обратиться к врачам за помощью

В Херсоне жертвой укуса хищного животного стал маленький ребенок. Об этом сообщает издание "Типичный Херсон".

Инцидент произошел на улице Суворова. Родители малышки завели в качестве домашнего животного дикого хорька. Когда годовалая девочка играла с пушистым хищником, хорек внезапно вонзил ей свои клыки в левое предплечье.

Рана была небольшая и родители решили не обращаться за медицинской помощью. Вместо этого, она обработали рану самостоятельно.

Но через некоторое время рана воспалилась и ребенка пришлось везти в местную детскую больницу.

Медперсоналу предстоит теперь выяснить, было ли животное привито от бешенства, так как годовалой малышке скорее всего придется делать прививку.

Как отмечает издание, в Херсоне такой случай не единственный. В последнее время стало модно заводить в качестве домашних животных различных мелких хищников и грызунов, таких как еноты и хорьки. Встречаются даже случаи, когда из дикой природы домой приносят волчат или лисят.

Хозяева должны отдавать себе отчет, что такие животные должны проживать в соответствующих условиях и только у тех, кто имеет опыт содержания, так как такие питомцы любят пробовать окружающий мир на зуб, в том числе и своих хозяев. Они могут занести серьезную инфекцию в рану, такие как бешенство или столбняк.

Напомним, ранее мы писали о последствиях инцидента с нападением волка под Бердянском.

А также сообщали о том, что лев сбежал из клетки и загрыз молодую девушку.