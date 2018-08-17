«Літак не зміг злетіти»: Панін влаштував дебош в анексованиму Криму (фото)

Фото: Олексій Панін (instagram.com alekseypanin77)

Заспокоювати актора приїхав загін силовиків

Скандальний російський актор Олексій Панін опинився в центрі нового скандалу на території анексованого українського півострова Крим. Про це повідомляє телеграм-канал Super.

«П'яний Олексій Панін влаштував дебош у літаку. Інцидент стався на борту, що вилітав із Сімферополя до Москви: через неадекватну поведінку актора, літак не зміг злетіти», - йдеться в повідомленні.

Більш того, російські ЗМІ уточнили, що Паніна зняли з рейсу у супроводі поліції.

До речі, скандально відомий актор Олексій Панін, який прогулювався вулицями в жіночій еротичній білизні, підкорив мережу новим своїм вбранням. На цей раз він одягнув зношений спортивний костюм з діркою на "п'ятій точці".

Як повідомлялося раніше, скандально відомий російський актор Олексій Панін, який називає себе "улюбленим актором Путіна", закликав всіх росіян "валити" з РФ.

Нагадаємо, актор Олексій Панін втік з Росії, залишивши величезні борги. Про це передають росЗМІ. Суд заборонив Паніну, борги якого по аліментах перевищують мільйон рублів, покидати Росію. При цьому артист зізнався радіо "Говорить Москва", що встиг виїхати в Італію.

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