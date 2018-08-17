«Самолет не смог взлететь»: Панин устроил дебош в аннексированном Крыму (фото)

Фото: Алексей Панин (instagram.com alekseypanin77)

Успокаивать актера приехал отряд силовиков

Скандальный российский актер Алексей Панин оказался в центре нового скандала на территории аннексированного украинского полуострова Крым. Об этом сообщает телеграмм-канал Super.

«Пьяный Алексей Панин устроил дебош в самолете. Инцидент произошёл на борту, вылетавшем из Симферополя в Москву: из-за неадекватного поведения актёра самолет не смог взлететь», - говорится в сообщении.

Более того, российские СМИ уточнили, что Панина сняли с рейса в сопровождении полиции.

Кстати, скандально известный актер Алексей Панин, который прогуливался по улицам в женском эротическом белье, покорил сеть новым своим нарядом. На этот раз он надел изношенный спортивный костюм с дыркой на "пятой точке".

Как сообщалось ранее, скандально известный российский актер Алексей Панин, который называет себя "любимым актером Путина", призвал всех россиян "валить" из РФ.

Напомним, актер Алексей Панин сбежал из России, оставив огромные долги. Об этом передают росСМИ. Суд запретил Панину, долги которого по алиментам превышают миллион рублей, покидать Россию. При этом артист признался радио "Говорит Москва", что успел уехать в Италию.

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