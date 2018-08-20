"А завтра що, вишиванка?": Лобода здивувала фанатів патріотичним вбранням (фото)

Фанати співачки ведуть дискусію про роль штанів Лободи в політичній пропаганді
Опальна співачка Світлана Лобода, яка нещодавно отримала чергову премію "Муз-ТВ", продовжує публікувати провокаційні знімки. На цей раз вона одягла штани жовто-синього кольору, тона наближені до стандартних кольорів українського прапора. У коментарях під фото в Instagram фани співачки розділилися на два політичні табори і по-різному оцінюють її Look.
Фото: (instagram.com/lobodaofficial)
У підписі до світлини Лобода була, як завжди, небагатослівна. Вона написала тільки, що сьогодні, 20 серпня о 19:30 відбудеться її виступ на Юрмалі.
"Юрмала. DZINTARU. Today. 19.30", — йдеться у підписі.
Скріншот поста облікового запису instagram.com/lobodaofficial
Шанувальники відразу ж звернули увагу на колірну гаму і практично кожен висловив свою думку щодо схожості штанів з кольорами українського прапора. Шанувальники з Росії в більшості своїй не знаходили зв'язку з патріотизмом, а от українці навіть звали Лободу назад.
"А з чого це раптом Світлана таке забарвлення вибрала? Привернути більше уваги до себе?", "Відмінне фото, тонкий натяк. Штани на дупі... А Україна де... на жаль", "Тому що Росію і на дупу не хочеться натягувати", "Здавалося б, причому тут Україна", "Штанці вогонь!!!", "Штанці патріоти", "Колір настрою синьо-жовтий", — пишуть в коментарях фани.
Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/lobodaofficial
Нагадаємо, що нещодавно Кіркоров поцілував Лободу і зробив незвичайну заяву.
До цього ми розповідали, що Лобода пояснила, чому дала дочці незвичайне ім'я.
Світлана Лобода: наша чи не наша (Відео: video.rbc.ua)