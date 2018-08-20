Актор Андрій Мягков розповів правду про госпіталізацію його дружини Анастасії Вознесенської

Андрій Мягков і Анастасія Вознесенська / Кадр з фільму "Ви мені писали..."

Актор закликав "розірвати і викинути" ЗМІ, що поширили фейк

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що відома актриса театру і кіно Анастасія Вознесенська після інсульту була паралізована і госпіталізована. У бесіді з Nation News чоловік хворої розповів, що це неправдива інформація і спростував чутки.

Актор Андрій Мягков спростував госпіталізацію дружини Анастасії Вознесенської після інсульту і сказав, що повідомлення про погіршення самопочуття Вознесенської — брехня. Він розповів, що дружина не була паралізована, і що необхідна медична допомога їй була надана, вона відчуває себе нормально.

У розмові з виданням чоловік також поскаржився, що ЗМІ практично поховали артистку. Також він закликав "розірвати і викинути" новинні агентства, що поширили інформацію про її паралічі.

Раніше друзі Андрія Мягкова і Анастасії Вознесенської повідомляли про те, що актриса серйозно хвора. Вона перестала з'являтися на заходах і не була присутня на похороні режисера і актора Дмитра Бруснікіна, який помер 9 серпня. Крім того, у 75-річної актриси був діагностований цукровий діабет.

Анастасія Вознесенська прославився, зігравши у фільмах "Вокзал для двох", "Аварія – дочка мента", "Перекид через голову", "Чи винна я", "Заповіт Сталіна", "Майор Вихор" і "Гараж".

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Відео: (video.rbc.ua)