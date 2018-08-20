Актер Андрей Мягков рассказал правду о госпитализации его жены Анастасии Вознесенской

Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская / Кадр из фильма "Вы мне писали..."

Актер призвал "разорвать и выбросить" СМИ, распространившие фейк

Ранее в СМИ сообщалось, что известная актриса театра и кино Анастасия Вознесенская после инсульта была парализована и госпитализирована. В беседе с Nation News муж больной рассказал, что это ложная информация и опроверг слухи.

Актер Андрей Мягков опроверг госпитализацию жены Анастасии Вознесенской после инсульта и сказал, что сообщения об ухудшении самочувствия Вознесенской — ложь. Он рассказал, что супруга не была парализована, и что необходимая медицинская помощь ей была оказана, она чувствует себя нормально.

В разговоре с изданием мужчина также пожаловался, что СМИ практически похоронили артистку. Также он призвал "разорвать и выбросить" новостные агентства, распространившие информацию о ее параличе.

Ранее друзья Андрея Мягкова и Анастасии Вознесенской сообщали о том, что актриса серьезно больна. Она перестала появляться на мероприятиях и не присутствовала на похоронах режиссера и актера Дмитрия Брусникина, который умер 9 августа. Кроме того, у 75-летней актрисы был диагностирован сахарный диабет.

Анастасия Вознесенская прославилась, сыграв в фильмах "Вокзал для двоих", "Авария – дочь мента", "Кувырок через голову", "Виновата ли я", "Завещание Сталина", "Майор Вихрь" и "Гараж".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что представитель певца Сергея Жукова сообщил о его состоянии здоровья.

Также мы писали о том, что в России срочно госпитализировали звезду "Убойной силы".

Видео: (video.rbc.ua)