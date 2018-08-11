Олександра Усика визнали найкращим у всіх боксерських організаціях

Фото: Олександр Усик (instagram.com/ltv7rus)

Боксера визнали найкращим за версією IBF у важкій вазі, а потім це сталося і в інших боксерських організаціях

Всесвітньо відомого українського боксера Олександра Усика визнали найкращим. Тепер він є таким за версією рейтингу боксерської організації IBF. Слідом за нею визнали й інші організації. Про це повідомляє ТСН.

Олександр Усик, який нещодавно повідомив про терміни завершення своєї спортивної кар'єри, тепер очолює абсолютно всі рейтинги боксерських організацій. Наголошується, що це стосується тільки важкій ваговій категорії.

Рейтинг організації IBF український боксер очолив після перемоги над боксером з Росії – Муратом Гассиевым у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS), а після цього його визнали кращим і в інших боксерських організаціях у важкій вазі.

Повідомляється, що на даний момент перша строчка престижного боксерського рейтингу залишається вільною. На другому місці розташувався спортсмен з Росії - Руслан Файфер, а третє місце займає американець Ендрю Табіті.

До речі, не так давно Олександру Усику запропонували громадянство в іншій країні, у відповідь на це він різко висловився.

А ще знаменитий боксер признался в тому, що пише вірші. Він присвячує своє поетичне творчість рідній Україні.

Рекомендуємо до перегляду:

Ефектні нокаути (video.rbc.ua)