Александра Усика признали лучшим во всех боксерских организациях

Фото: Александр Усик (instagram.com/ltv7rus)

Боксера признали лучшим по версии IBF в тяжелом весе, а после это произошло и в других боксерских организациях

Всемирно известного украинского боксера Александра Усика признали лучшим. Теперь он является таковым по версии рейтинга боксерской организации IBF. Вслед за ней признали и другие организации. Об этом сообщает ТСН.

Александр Усик, недавно сообщивший о сроках окончания своей спортивной карьеры, теперь возглавляет абсолютно все рейтинги боксерских организаций. Отмечается, что это касается только тяжелой весовой категории.

Рейтинг организации IBF украинский боксер возглавил после победы над боксером из России – Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), а после этого его признали лучшим и в других боксерских организациях в тяжелом весе.

Сообщается, что на данный момент первая строчка престижного боксерского рейтинга остается свободной. На втором месте расположился спортсмен из России - Руслан Файфер, а третье место занимает американец Эндрю Табити.

Кстати, не так давно Александру Усику предложили гражданство в другой стране, в ответ на это он резко высказался.

А еще знаменитый боксер признался в том, что пишет стихи. Он посвящает свое поэтическое творчество родной Украине.

Рекомендуем к просмотру:

Эффектные нокауты (video.rbc.ua)