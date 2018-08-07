"Бідна невістка буде": Приходько зворушливо привітала сина з днем народження (фото)

Фото: Анастасія Приходько (РБК-Україна)

Співачка пообіцяла зробити все, щоб син став справжнім чоловіком

Українська співачка і волонтер Анастасія Приходько привітала свого сина з днем народження. У вівторок, 7 серпня, хлопчику виповнилося три роки. Про це артистка написала на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Вона також опублікувала знімок Гордія біля телевізора.

"Бідна невістка буде! Люблю безмежно, моє сонечко! Тебе сьогодні три роки, і я зроблю все, щоб ти був справжнім чоловіком, мужнім, хоробрим і сильним!" – зазначила співачка.

"Я нічого від тебе не вимагаю, живи по серцю, але дозволь тобі підказати, і захистити, коли тобі це буде потрібно! Ти життя моє! З днем народження, Гордій, я тебе дуже люблю! Твоя мама!" – написала Приходько.

Фото: Гордій (facebook.com/Анастасія_Приходько)

У коментарях до публікації співачку та її сина Гордія привітали багато користувачів мережі:

"Вітаю! Нехай малюк росте здоровим і міцним! Щасливої долі, успішної, легкої! Нехай мрії збуваються швидко, а неприємності обходять стороною! Це в першу чергу свято мами! Я пам'ятаю всі твої поради і всі дуже знадобилися! Ти чарівна мама! Ура! З Днем народження сина!"

"З Днем народження синочка! Бажаю завжди пишатися своїм сином і щиро вірити в нього, в його успіх. Бажаю головному чоловікові в твоєму житті здоров'я, міцних сил, сміливих учинків! Бажаю тобі щасливого материнства без марних тривог. Нехай син завжди прислухається до маминих порад, нехай твій чоловік росте справжнім героєм, захисником і переможцем!".

"Гордій, будь здоровим, сильним, розумним! На радість родині! З днем народження, многії літа!".

Скріншот поста (facebook.com/Анастасія_Приходько)

Скріншот коментарів (facebook.com/Анастасія_Приходько)

Нагадаємо, Анастасії Приходько 31 рік. Співачка виховує двох дітей: дочка Нанну, яку 30 березня 2018 року виповнилося 8 років, і трирічного сина Гордія.

Раніше Анастасія Приходько зробила гучну заяву про свій статус. Вона натякнула, що не перебуває у відносинах.

Нещодавно Приходько похвалилася новим татуюванням.

До речі, Приходько розповіла, як їй жилося в Росії.

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