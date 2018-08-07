"Бедная невестка будет": Приходько трогательно поздравила сына с днем рождения (фото)

Фото: Анастасия Приходько (РБК-Украина)

Певица пообещала сделать все, чтобы сын стал настоящим мужчиной

Украинская певица и волонтер Анастасия Приходько поздравила своего сына с днем рождения. Во вторник, 7 августа, мальчику исполнилось три года. Об этом артистка написала на своей странице в соцсети Facebook.

Она также опубликовала снимок Гордея у телевизора.

"Бедная невестка будет! Люблю безгранично, мое солнышко! Тебе сегодня три года, и я сделаю все, чтобы ты был настоящим мужчиной, мужественным, храбрым и сильным!" – отметила певица.

"Я ничего от тебя не требую, живи по сердцу, но позволь тебе подсказать, и защитить, когда тебе это будет нужно! Ты жизнь моя! С днем рождения, Гордей, я тебя очень люблю! Твоя мама!" – написала Приходько.

Фото: Гордей (facebook.com/Анастасія_Приходько)

В комментариях к публикации певицу и ее сына Гордея поздравили многие пользователи сети:

"Поздравляю! Пусть малыш растет здоровым и крепким! Счастливой судьбы, успешной, легкой! Пусть мечты сбываются быстро, а неприятности обходят стороной! Это в первую очередь праздник мамы! Я помню все твои советы и все очень пригодились! Ты волшебная мама! Ура! С Днем рождения сына!".

"С Днем рождения сыночка! Желаю всегда гордиться своим сыном и искренне верить в него, в его успех. Желаю главному мужчине в твоей жизни здоровья, крепких сил, смелых поступков! Желаю тебе счастливого материнства без напрасных тревог. Пусть сын всегда прислушивается к маминым советам, пусть твой мужчина растет настоящим героем, защитником и победителем!".

"Гордей, будь здоровым, сильным, умным! На радость семье! С днем рождения, многие лета!".

Скриншот поста (facebook.com/Анастасія_Приходько)

Скриншот комментариев (facebook.com/Анастасія_Приходько)

Напомним, Анастасии Приходько 31 год. Певица воспитывает двух детей: дочь Нанну, которой 30 марта 2018 года исполнилось 8 лет, и трехлетнего сына Гордея.

Ранее Анастасия Приходько сделала громкое заявление о своем статусе. Она намекнула, что не состоит в отношениях.

Недавно Приходько похвасталась новой татуировкой.

Кстати, Приходько рассказала, как ей жилось в России.

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