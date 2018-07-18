Так вагітна чи ні? Надя Дорофєєва нарешті прокоментувала чутки

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка розставила крапки над "і"

Українська поп-співачка Надя Дорофєєва нарешті вирішила втрутитися і прокоментувати популярний слух про свою вагітність.

Зазначимо, що після повернення з відпочинку на Балі Дорофєєва, де вона була разом з друзями та чоловіком, опублікувала фото в купальнику, позуючи в своєму столичному шоу-румі одягу. Однак спостережливі фанати співачки помітили трохи округлі форми, особливо животик.

Надя Дорофєєва трохи погладшала (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Тоді шанувальники співачки розгубилися у здогадках: так вагітна Дорофєєва чи ні? Нещодавно співачки все ж прокоментувала цей слух. Все виявилося досить тривіально.

"Переїла", - коротко прокоментувала Надя Дорофєєва.

При цьому українська співачка опублікувала в розділі "історії" на своїй instagram-сторінці скріншот новини з промовистою назвою, поверх якого і дала відповідь про свій нібито "чудовий стан".

Скріншот: instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, що зараз фанати Дорофєєвої очікують на її нову відеороботу на пісню "Глибоко", яку вона виконала разом із співаком MONATIK.

Презентація нової пісні Дорофєєвої та MONATIK відбулася нещодавно. Однак українські виконавці пообіцяли незабаром порадувати фанів і кліпом на нову пісню. До речі, Дорофєєва зазначила, що кліп можна буде побачити вже в цей четвер, 19 липня.

На своїй instagram-сторінці Дорофєєва навіть опублікувала короткий відео-тизер нового кліпу.

Публікація від nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 17 Лип 2018 в 1:06 PDT

Тизер кліпу на пісню "Глибоко" Дорофєєвої та Монатіка (відео: instagram.com/nadyadorofeeva)

Також відзначимо, що до цього Дорофєєва показала, як же відпочила на Балі разом зі своїм чоловіком - співаком і телеведучим Володимиром Дантесом.

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