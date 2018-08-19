"Без make-up набагато молодше": Ольга Сумська вразила фанатів природною красою (фото)

Шанувальники української актриси вважають її красивою навіть спросоння
Українська актриса театру і кіно Ольга Сумкая активно веде свій мікроблог. Там вона публікує свої перевтілення і образи. На цей раз вона опублікувала себе в якомусь сенсі голою: актриса з'явилася перед шанувальниками без make-up і вишуканих нарядів, просто лежачи в ліжку. Відповідний знімок, опублікований на її сторінці Instagram.
"Ранок має починатися з ніжності", — написала актриса.
Скріншот поста облікового запису instagram.com/olgasumska
Фото: (instagram.com/olgasumska)
В коментарях практично одноголосно шанувальники написали, що Ольга Сумська виглядає карколомно і макіяж їй зовсім не потрібен. Слід нагадати, що зараз актрисі 51 рік, і вона вже є бабусею.
"Хочете бачити справжню красу жінки, подивіться на неї сонну вранці. ОЛЯ, ВИ КРАСУНЯ!", "Завжди виглядаєте чудово", "Ви і спросоння неймовірно красива", "Very well", "Як прекрасно...", "Олю, Ви просто бомба. Обожнюю і милуюся Вашою красою і природністю)))) Ось чому, чому зараз не дівчата, а одні "качки" і силіконові тітоньки??? Ну от КРУТИЙ приклад!", "Ви така ніжна без make-up, і набагато молодше виглядаєте! Зі Святом Вас!!!", "Красу нічим не зіпсуєш, без макіяжу ще красивіша", — пишуть шанувальники в коментарях.
Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/olgasumska
Нагадаємо, що нещодавно Ольга Сумська підкорила фанів знімком в купальнику.
До цього ми повідомляли, що Сумська підкорила фанатів новим іміджем.
Також ми розповідали, що актриса відсвяткувала перший день народження внучки.
Відео: (video.rbc.ua)