"Без make-up набагато молодше": Ольга Сумська вразила фанатів природною красою (фото)

Фото: (instagram.com/olgasumska)

Шанувальники української актриси вважають її красивою навіть спросоння

Українська актриса театру і кіно Ольга Сумкая активно веде свій мікроблог. Там вона публікує свої перевтілення і образи. На цей раз вона опублікувала себе в якомусь сенсі голою: актриса з'явилася перед шанувальниками без make-up і вишуканих нарядів, просто лежачи в ліжку. Відповідний знімок, опублікований на її сторінці Instagram.

"Ранок має починатися з ніжності", — написала актриса.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/olgasumska

Фото: (instagram.com/olgasumska)

В коментарях практично одноголосно шанувальники написали, що Ольга Сумська виглядає карколомно і макіяж їй зовсім не потрібен. Слід нагадати, що зараз актрисі 51 рік, і вона вже є бабусею.

"Хочете бачити справжню красу жінки, подивіться на неї сонну вранці. ОЛЯ, ВИ КРАСУНЯ!", "Завжди виглядаєте чудово", "Ви і спросоння неймовірно красива", "Very well", "Як прекрасно...", "Олю, Ви просто бомба. Обожнюю і милуюся Вашою красою і природністю)))) Ось чому, чому зараз не дівчата, а одні "качки" і силіконові тітоньки??? Ну от КРУТИЙ приклад!", "Ви така ніжна без make-up, і набагато молодше виглядаєте! Зі Святом Вас!!!", "Красу нічим не зіпсуєш, без макіяжу ще красивіша", — пишуть шанувальники в коментарях.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/olgasumska

Нагадаємо, що нещодавно Ольга Сумська підкорила фанів знімком в купальнику.

До цього ми повідомляли, що Сумська підкорила фанатів новим іміджем.

Також ми розповідали, що актриса відсвяткувала перший день народження внучки.

Відео: (video.rbc.ua)