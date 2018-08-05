"Давно пора": Ольга Сумская покорила фанатов новым имиджем (фото)

Образ актрисы уже успел покорить фанатов
Популярная украинская актриса Ольга Сумская покорила фанатов новым ярким образом. Соответствующие фото она разместила на своей станице в Instagram.
"Все будет хорошо", - сказала она.
Фото: новый образ Ольги Сумской (instagram.com/olgasumska)
Обратим внимание, что на опубликованных кадрах актрису можно заметить в ярком желтом платье закрытого типа. Также Сумская примеряла платье с ярким и неординарным принтом, что привело в восторг ее фанатов.
Фото: новый образ Ольги Сумской (instagram.com/olgasumska)
"Сногсшибательная девушка", - сказал пользователь Александр Иванов.
"Давно пора измениться", - подчеркнула юзер Виктория Журавская.
"Очаровательная, шикарная женщина, непреклонная перед временем. Чем больше лет, тем все лучше и лучше. Идеал многих женщин. Восхищаюсь вами", - сказал пользователь Татьяна.
"Вау, какая классная. Особенно в желтом платье", - уточнила юзер Лилия Хомин-Гураль.
Фото: скриншот комментариев (instagram.com/olgasumska)
Кстати, известная украинская актриса Ольга Сумская снимается в новой украинской комедии от студии "Квартал 95" – "Я, ты, он, она".
Как сообщалось ранее, украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская опубликовала новый пост на странице в Instagram, которым напугала своих поклонников.
Также напомним, недавно Ольга Сумская отпраздновала первый день рождения внучки. Дату рождения пока единственной внучки 51-летней актрисы семья держит в секрете. Известно, что отцом девочки является российский актер Владимир Яглич.
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