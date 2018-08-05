"Давно пора": Ольга Сумская покорила фанатов новым имиджем (фото)

Фото: Ольга Сумская (facebook.com/osumska)

Образ актрисы уже успел покорить фанатов

Популярная украинская актриса Ольга Сумская покорила фанатов новым ярким образом. Соответствующие фото она разместила на своей станице в Instagram.

"Все будет хорошо", - сказала она.

Фото: новый образ Ольги Сумской (instagram.com/olgasumska)

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах актрису можно заметить в ярком желтом платье закрытого типа. Также Сумская примеряла платье с ярким и неординарным принтом, что привело в восторг ее фанатов.

Фото: новый образ Ольги Сумской (instagram.com/olgasumska)

"Сногсшибательная девушка", - сказал пользователь Александр Иванов.

"Давно пора измениться", - подчеркнула юзер Виктория Журавская.

"Очаровательная, шикарная женщина, непреклонная перед временем. Чем больше лет, тем все лучше и лучше. Идеал многих женщин. Восхищаюсь вами", - сказал пользователь Татьяна.

"Вау, какая классная. Особенно в желтом платье", - уточнила юзер Лилия Хомин-Гураль.

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/olgasumska)

Кстати, известная украинская актриса Ольга Сумская снимается в новой украинской комедии от студии "Квартал 95" – "Я, ты, он, она".

Как сообщалось ранее, украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская опубликовала новый пост на странице в Instagram, которым напугала своих поклонников.

Также напомним, недавно Ольга Сумская отпраздновала первый день рождения внучки. Дату рождения пока единственной внучки 51-летней актрисы семья держит в секрете. Известно, что отцом девочки является российский актер Владимир Яглич.

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