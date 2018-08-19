"Без make-up гораздо моложе": Ольга Сумская поразила фанатов природной красотой (фото)

Фото: (instagram.com/olgasumska)

Поклонники украинской актрисы считают ее красивой даже спросонья

Украинская актриса театра и кино Ольга Сумкая активно ведет свой микроблог. Там она публикует свои перевоплощения и образы. На этот раз она опубликовала себя в каком-то смысле голой: актриса предстала перед поклонниками без make-up и изысканных нарядов, просто лежа в кровати. Соответствующий снимок опубликован на ее станице в Instagram.

"Утро должно начинаться с нежности", — написала актриса под фото.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/olgasumska

Фото: (instagram.com/olgasumska)

В комментариях практически единогласно поклонники написали, что Ольга Сумская выглядит сногсшибательно и макияж ей вовсе не нужен. Следует напомнить, что сейчас актрисе 51 год и она уже является бабушкой.

"Хотите видеть истинную красоту женщины, посмотрите на нее сонную утром. ОЛЯ, ВЫ КРАСАВИЦА!", "Всегда выглядите прекрасно", "Вы и спросонья невероятно красивая", "Very well", "Как прекрасно...", "Олечка, Вы просто бомба. Обожаю и любуюсь Вашей красотой и естественностью)))) Вот почему, почему сейчас не девушки, а одни "утки" и силиконовые тетушки??? Ну вот КРУТОЙ пример!!!", "Вы такая нежная без make-up, и гораздо моложе выглядите! С Праздником Вас!!!", "Красоту ничем не испортишь, без макияжа еще красивее", — пишут поклонники в комментариях.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/olgasumska

Напомним, что недавно Ольга Сумская покорила фанов снимком в купальнике.

До этого мы сообщали, что Сумская покорила фанатов новым имиджем.

Также мы рассказывали, что актриса отпраздновала первый день рождения внучки.

Видео: (video.rbc.ua)