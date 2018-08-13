"Боїтеся? Не знімайте!" Ірма Вітовська висловилася з приводу фільму про Стуса

Фото: Ірма Вітовська (РБК-Україна)

Актриса жорстко пройшлася по творцям фільму

Відома українська актриса Ірма Вітовська розповіла про своє ставлення з приводу скандалу, який розгорівся навколо вирізаної сцени суду у фільмі про Василя Стуса. Про це повідомляє інформаційне агентство Укрінформ.

"Сцена суду важлива, як відображення судової системи і прав людини в тоталітарному суспільстві. І Стус не один, хто потрапив в ці жорна в 80-і (що досі шокує багатьох ностальгуючих за пізнім СРСР). Але Василь Стус з його безкомпромісністю та трагічністю абсурдного звинувачення, мабуть, найяскравіша постать, і коли великий геній незахищений від самодурства та тиранії...", - висловилася зірка.

Також Ірма вважає, що в такій справі не можна боятися і приховувати правду. Вона звернулася до творців фільму і попросила їх не знімати кіно зовсім, якщо вони боятися щось показувати.

"Сцена суду важлива, як відображення судової системи і прав людини в тоталітарному суспільстві. І Стус не один, хто потрапив в ці жорна в 80-і (що досі шокує багатьох ностальгуючих за пізнім СРСР). Але Василь Стус з його безкомпромісністю та трагічністю абсурдного звинувачення, мабуть, найяскравіша постать, і коли великий геній незахищений від самодурства та тиранії...", - додала актриса.

Нагадаємо, син поета висловився про ситуацію з Медведчуком. Повідомляється, що Дмитро не буде надавати авторські права знімальній групі на фільм.

До речі, сцену суду над поетом-дисидентом з фінального сценарію попросив прибрати колишній глава управління інформполітики при Адміністрації Президента часів Кучми Сергій Васильєв.

Нагадаємо, що раніше в соцмережах розгорівся скандал: нібито зі сценарію фільму про Василя Стуса вирізали сцену фінального судового засідання над поетом-дисидентом, адвокатом якого був Віктор Медведчук.

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