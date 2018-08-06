"Ніби заміж видавали": Слава з "НеАнгелів" поділилася зворушливим моментом з життя (фото)

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Донька популярної співачки пішла в дитячий садок

Відома українська співачка, учасниця і солістка дуету "НеАнгели" Слава Камінська розповіла шанувальникам про важливий і зворушливий момент з життя своєї родини. Співачка з чоловіком Едгаром Камінським відправили свою дочку Лауру в дитсадок. Про це вона написала на своїй сторінці в соцмережі Instagram, опублікувавши спільне фото дівчинки з батьком.

За словами Камінської, вони з чоловіком спостерігали за адаптацією дочки в кущах, причому не помітили, як минуло півтори години.

"Лаура сьогодні перший раз пішла в садок. Так хвилююче, як ніби заміж видаємо. Сіли в кущах і спостерігали адаптацію. 1:30 пролетіли непомітно. А як у вас?" – написала артистка.

Фото: Лаура з батьком (instagram.com/babaslavka)

Варто відзначити, що останнім часом зірка стала частіше ділитися знімками дітей і коханого.

Фото: Лаура (instagram.com/babaslavka)

Фото: Слава з чоловіком (instagram.com/babaslavka)

Чоловік артистки - відомий пластичний хірург Едгар Камінський. Пара виховує двох дітей: сина Леонарда, народженого 13 грудня 2014 року, і дочка Лауру, яка народилася через рік - 6 грудня 2015-го.

Варто відзначити, що відносно нещодавно Слава почала сольну кар'єру, при цьому вона підкреслила, що не залишає гурт "НеАнгели" і свою колегу Вікторію Смеюху.

Раніше повідомлялося, що Слава Камінська з чоловіком вразила мережу спільними фото з відпочинку.

Нагадаємо, нещодавно солістку групи "Неангели" оригінально привітали з Днем народження. Камінської виповнилося 34 роки.

До речі, Слава з "Неангелів" прийняла виклик на участь у "Танцях з зірками".

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