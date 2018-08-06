"Буду любити тебе завжди!" З життя пішла мама Володимира Винокура

Фото: torange.biz

Гуморист повідомив про смерть матері

Сьогодні, 6 серпня, з життя пішла мама популярного російського гумориста Володимира Винокура. Анні Юліївні було 96 років. Про втрату артист повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Люба мамочко! Люблю тебе! І буду любити тебе завжди! Прощавай, рідна!" – написав він у публікації.

Фото: Володимир Винокур і Ганна Юліївна (instagram.com/vladimir_vinokur)

Анна Винокур народилася в 1922 році. Все життя вона пропрацювала вчителем російської мови і літератури. За вісім років до смерті вона втратила старшого сина Бориса Винокура, який був підприємцем. У Бориса зупинилося серце. Як передбачалося, зупинка сталася через спеку. В 1995 році помер батько народного артиста Натан Львович.

Володимир Винокур завжди з трепетом ставився до своєї мами. Він часто присвячував їй свої виступи та публікації в соціальних мережах.

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