Рідше з'являтимуться на публіці: принц Гаррі стурбований ажіотажем навколо його дружини

Фото: Меган Маркл і принц Гаррі (instagram.com/kensingtonroyal)

Герцог Сассекский хоче вберегти Меган Маркл від потенційної небезпеки

Принц Гаррі виявляє стурбованість за шаленої популярності своєї зіркової дружини і екс-актриси Меган Маркл. Інформація про це з'явилася у виданні "Vanity Fair".

Повідомлення про це прозвучало від королівського кореспондента Кеті Ніколл, яка в свою чергу посилалася на інсайдера, наближеного до королівської сім'ї.

зокрема, стало відомо, що останній місяць літа герцог і герцогиня Сассекские проведуть в ізоляції від журналістів і папараці, а після повернення до королівських обов'язків, Гаррі і Меган стануть рідше з'являтися на публіці.

"Гаррі турбується, що навколо Меган занадто багато істерії, і він хоче трохи пригальмувати", - процитувало сказані інсайдером слова видання.

Також зазначається, що принц Гаррі завжди негативно ставився до папарацці і пресі, це обумовлено обставинами смерті його матері. За даними неофіційного біографа королівської сім'ї Дункана Ларкомба, англійський принц звинувачує ЗМІ в смерті принцеси Діани, а також хоче захистити свою благовірну від потенційної смертельну небезпеку, якою свого часу преса піддала його мати.

"На думку Гаррі, саме преса вбила його мати. Я знаю це, тому що він особисто говорив мені про це", - зазначив Ларкомб.

До речі, ми раніше писали про те, що Меган і Гаррив здiйснили першу спільну поїздку як подружжя, а ще у мережі з'явилася їх спільна монограма.

Раніше також повідомлялося, що чоловік Меган Маркл вніс корективи в її гардероб.

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