В сети появилась совместная монограмма Меган Маркл и принца Гарри

Ведущая австралийской программы показала монограмму королевской четы

По сети распространилась совместная монограмма герцога и герцогини Сассекской – знак, составленный из соединенных между собой, поставленных рядом или переплетенных друг с другом начальных букв имени и фамилии. Соответствующее видео опубликовано на странице The Today Show в Twitter.

В эфире австралийской телепрограммы The Today Show ведущая Джорджи Гарднер распечатала письмо, которое она получила от принца Гарри и Меган Маркл. Королевская чета отправила его телеведущей в знак благодарности за подарок, который они получили на свадьбу. Гарднер подарила им коврик для пикника с изображением австралийского пейзажа.

. @GeorgieG received a very special letter from Duke and Duchess of Sussex! #9Today pic.twitter.com/pmySIFWo05

Видео: эфир программы The Today Show (twitter.com/TheTodayShow)

На письме сверху видна фамильная эмблема принца Гарри и Меган Маркл. Монограмма представляет собой соединенные вместе первые буквы их имен – "Н" и "М". Ее также украшает корона с двумя крестами – четырьмя лилиями и двумя листьями клубники.

Кстати, синий цвет, в котором сделана монограмма, был любимым у матери принца Гарри принцессы Дианы.

'Here's Your First Look at Prince Harry and Meghan Markle's Joint Royal Monogram' - via Town & Country: https://t.co/55iAkoELQt#DuchessOfSussex #DukeOfSussex #MeghanMarkle pic.twitter.com/8DoZHjcRI6