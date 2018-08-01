У мережі з'явилася спільна монограма Меган Маркл і принца Гаррі

Фото: Меган Маркл і принц Гаррі (twitter.com/KensingtonRoyal)

Ведуча австралійської програми показала монограму королівської пари

По мережі поширилася спільна монограма герцога і герцогині Сассекської – знак, складений із сполучених між собою, поставлених поруч або переплетених один з одним початкових літер імені та прізвища. Відповідне відео було опубліковано на сторінці The Today Show Twitter.

В ефірі австралійської телепрограми The Today Show ведуча Джорджі Гарднер роздрукувала листа, якого вона отримала від принца Гаррі і Меган Маркл. Королівське подружжя відправило його телеведучій в знак подяки за подарунок, який вони отримали на весілля. Гарднер подарувала їм килимок для пікніка із зображенням австралійського пейзажу.

Відео: ефір програми The Today Show (twitter.com/TheTodayShow)

На листі зверху видно фамільну емблему принца Гаррі і Меган Маркл. Монограма являє собою з'єднані разом перші букви їхніх назв – "Н" і "М". Її також прикрашає корона з двома хрестами – чотирма ліліями і двома листами полуниці.

До речі, синій колір, в якому зроблена монограма, був улюбленим у матері принца Гаррі принцеси Діани.

Фото: Монограма принца Гаррі і Меган Маркл (twitter.com/ChocolDuchess)

Нагадаємо, Меган Маркл з'явилася на публіці в джинсовому ретро-наряді. Дружина онука королеви Великобританії Єлизавети II принца Гаррі відвідала благодійний матч з поло Sentebale, на якому підтримала свого коханого.

Також ми писали, що старший брат герцогині Сассекської Меган Маркл - дружини принца Гаррі, Томас Маркл-молодший написав листа королеві Великобританії Єлизаветі II.

До речі, нове інтерв'ю батька Меган Маркл обговорюють у всьому світі.

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