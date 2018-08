У мережі з'явилася спільна монограма Меган Маркл і принца Гаррі

Ведуча австралійської програми показала монограму королівської пари

По мережі поширилася спільна монограма герцога і герцогині Сассекської – знак, складений із сполучених між собою, поставлених поруч або переплетених один з одним початкових літер імені та прізвища. Відповідне відео було опубліковано на сторінці The Today Show Twitter.

В ефірі австралійської телепрограми The Today Show ведуча Джорджі Гарднер роздрукувала листа, якого вона отримала від принца Гаррі і Меган Маркл. Королівське подружжя відправило його телеведучій в знак подяки за подарунок, який вони отримали на весілля. Гарднер подарувала їм килимок для пікніка із зображенням австралійського пейзажу.

. @GeorgieG received a very special letter from Duke and Duchess of Sussex! #9Today pic.twitter.com/pmySIFWo05

Відео: ефір програми The Today Show (twitter.com/TheTodayShow)

На листі зверху видно фамільну емблему принца Гаррі і Меган Маркл. Монограма являє собою з'єднані разом перші букви їхніх назв – "Н" і "М". Її також прикрашає корона з двома хрестами – чотирма ліліями і двома листами полуниці.

До речі, синій колір, в якому зроблена монограма, був улюбленим у матері принца Гаррі принцеси Діани.

'Here's Your First Look at Prince Harry and Meghan Markle's Joint Royal Monogram' - via Town & Country: https://t.co/55iAkoELQt#DuchessOfSussex #DukeOfSussex #MeghanMarkle pic.twitter.com/8DoZHjcRI6