Колишня дівчина Кличка Хайден Панеттьєрі відсвяткувала день народження з новим бойфрендом (фото, відео)

Фото: Хайден Панеттьєрі і Брайан Хікерсон (instagram.com/pagesix)

Знімок з вечірки опублікований новим бойфрендом Хайден

Нещодавно мережу приголомшила новина про розставання Володимира Кличко і Хайден Панеттьєрі. Сталося це після того, як дівчину застукали в ресторані з молодим починаючим актором. Зараз же вони ні від кого не ховаються і навіть викладають спільні фото в соціальних мережах. На цей раз знімок і відео зі святкування дня народження Хайден були опубліковані в профілі Брайана у Instagram, крім того, сюрпризом друзів у Twitter поділилася сама Хайден.

Дівчина опублікувала знімок торта-пампуха, який їй подарували друзі рівно за тиждень до самого дня народження. Хайден буде святкувати іменини 21 серпня, тоді їй виповниться 29 років.

Скріншот поста облікового запису twitter.com/haydenpanettier

Після на сторінці Брайана з'явилися фото і відео з вечірки. Знімок він підписав: "Святкування раннього дня народження / Вечірка у басейні на 15 хвилин".

Скріншот поста аккаунта instagram.com/brianhickerson_

Найцікавіше — відео, яке Брайан знімає, імовірно сидячи на спині Хайден. На початку ролика видно тільки їх друга, який катається на надувному колі в басейні. Ближче до кінця ролика Брайан опускае камеру і показує Хайден, яка щиро сміється.

Допис, поширений Brian Hickerson (@brianhickerson_) 16 Сер 2018 р. о 12:14 PDT

Відео: (instagram.com/brianhickerson_)

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Відео: (video.rbc.ua)