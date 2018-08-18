"Чим таджик відрізняється від Лайми Вайкуле?": в РФ "помстяться" співачці за слова про Крим

Лайма Вайкуле (фото: laima.com)

Російські чиновники погрожують штрафами для артистки

Силовики Російської Федерації анонсували перевірку законності виступів Лайми Вайкуле. Про це повідомив керівник робочої групи з питань злочинності у сфері економіки громадської ради при московському МВС Олександр Хамінський, передає РБК.

"Тільки позавчора ініціював цю перевірку, тому перевірка ось зараз буде відбуватися. У відношенні не тільки Лайми Вайкуле, але і взагалі відносно зарубіжних артистів, які приїжджають до нас з гастролями, так і вітчизняних зірок", - сказав він.

Більш того, за словами Хамінського, для перевірки буде створено спеціальний податковий режим.

"Яка різниця — співак, таксист, будівельник? У нас були проблеми з оформленням на роботу сусідів із Середньої Азії. Зараз кожен з них може придбати патент — право знаходитися і працювати в Росії. Всю корупційну складову взяли і закрили. Я вибачаюся, але чим таджик відрізняється від Лайми Вайкуле з правової точки зору і статусу іноземного громадянина? Перед законом всі рівні", - підкреслив він.

Нагадаємо, цивільний чоловік відомої естрадної співачки Лайми Вайкуле повідомив, що після її заяви про окупований Крим на зустрічі з журналістами в Одесі, йому почали телефонувати різні люди зі спробою принизити або образити співачку.

До речі, раніше ми повідомляли про те, що Матвій Ганапольський пояснив головний посил російських пропагандистів щодо Вайкуле.

А також писали про те, що Лайма Вайкуле розповіла, коли буде виступати в Криму.

"Як знімуть санкції, так відразу і приїду", - відповіла співачка на запитання журналістів.

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