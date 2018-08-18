"Чем таджик отличается от Лаймы Вайкуле?": в РФ "отомстят" певице за слова о Крыме

Лайма Вайкуле (фото: laima.com)

Российские чиновники грозятся штрафами для артистки

Силовики Российской Федерации анонсировали проверку законности выступлений Лаймы Вайкуле. Об этом сообщил руководитель рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики общественного совета при московском МВД Александр Хаминский, передает РБК.

"Только позавчера инициировал эту проверку, поэтому проверка вот сейчас будет происходить. В отношении не только Лаймы Вайкуле, но и вообще как в отношении зарубежных артистов, приезжающих к нам с гастролями, так и отечественных звезд", - сказал он.

Более того, по словам Хаминского, для проверки будет создан специальный налоговый режим.

"Какая разница — певец, таксист, строитель? У нас были проблемы с оформлением на работу соседей из Средней Азии. Сейчас каждый из них может купить патент — право находиться и работать в России. Всю коррупционную составляющую взяли и закрыли. Я извиняюсь, но чем таджик отличается от Лаймы Вайкуле с правовой точки зрения и статуса иностранного гражданина? Перед законом все равны", - подчеркнул он.

Напомним, гражданский муж известной эстрадной певицы Лаймы Вайкуле сообщил, что после ее заявления об оккупированном Крыме на встрече с журналистами в Одессе, ему стали звонить разные люди с попыткой унизить или оскорбить певицу.

Кстати, ранее мы сообщали о том, что Матвей Ганапольский объяснил главный посыл российских пропагандистов в отношении Вайкуле.

А также писали о том, что Лайма Вайкуле рассказала, когда будет выступать в Крыму.

"Как снимут санкции, так сразу и приеду", - ответила певица на вопрос журналистов.

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