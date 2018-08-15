"Давно мріяв": MELOVIN вразив фанатів відвертим вчинком (відео)

Ілюстративне фото (колаж: Styler)

Виконавець зізнався, що давно про це мріяв

Відомий український виконавець MELOVIN показав фанатам відверте відео, на якому йому проколюють ніс. Відповідні кадри він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Так. Справжня. Давно мріяв. І це не остання зміна в моїй зовнішності, що вас чекає. Я люблю жити по-справжньому", - сказав він.

Допис, поширений MÉLOVIN (@melovin_official) 15 Сер 2018 р. о 5:23 PDT

Відео: MELOVIN проколоол ніс (instagram.com/melovin_official)

Слід уточнити, що на самих кадрах видно, як виконавцю пробивають ніс і вставляють туди септум. Це стало причиною бурхливої реакції шанувальників співака.

"Яка інтрига. А що буде далі? У будь-якому випадку, ти найкращий", - сказав користувач Ліна Веслі.

"У нас з мамою щось схоже: хто швидше заб'ється. Та й у тата в задумі є тату. Я, схоже, підсадила батьків на них", - підкреслила юзер "Велика дівчинка".

"Мел, а як твоя мама відреагувала?", - поцікавилася користувач Ірина Нечинорюк.

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/melovin_official)

до Речі, в київському кінотеатрі "Оскар" у середу, 11 липня, можна було зустріти багатьох українських артистів, багато з яких прийшли в кіно разом з дітьми. Приводом для цього стала прем'єра довгоочікуваного продовження анімаційної комедії "Монстри на канікулах".

На показі можна було побачити певца, представника України на Євробаченні 2018 MELOVIN'а, телеведучих Олександра Педана і Руслана Сенічкіна, співаків Kishe, Олега Собчука з сім'ями і багатьох інших знаменитостей.

Як повідомлялося раніше, український співак MELOVIN, який представляв нашу країну на Євробаченні 2018, розповів про головну в житті жінки.

Також нагадаємо, MELOVIN поспілкувався з Жан-Полем Готьє.

Костя Бочаров, який відомий під сценічним псевдонімом MELOVIN повідомив, що після свого виступу на Євробачення 2018 дуже переживав, як його зустрінуть в Україні.

MELOVIN. Шлях до перемоги (video.rbc.ua)