"Давно мечтал": MELOVIN поразил фанатов откровенным поступком (видео)

Иллюстративное фото (коллаж: Styler)

Исполнитель признался, что давно об этом мечтал

Известный украинский исполнитель MELOVIN показал фанатам откровенное видео, на котором ему прокалывают нос. Соответствующие кадры он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Да. Настоящая. Давно мечтал. И это не последнее изменение в моей внешности, которое вас ждет. Я люблю жить по-настоящему", - сказал он.

Допис, поширений MÉLOVIN (@melovin_official) 15 Сер 2018 р. о 5:23 PDT

Видео: MELOVIN проколоол нос (instagram.com/melovin_official)

Следует уточнить, что на самих кадрах видно, как исполнителю пробивают нос и вставляют туда септум. Это стало причиной бурной реакции поклонников певца.

"Какая интрига. А что будет дальше? В любом случае, ты самый лучший", - сказал пользователь Лина Весли.

"У нас с мамой что-то похожее: кто быстрее забьется. Да и у папы в задумке есть тату. Я, похоже, подсадила родителей на них", - подчеркнула юзер "Большая девочка".

"Мел, а как твоя мама отреагировала?", - поинтересовалась пользователь Ирина Нечинорюк.

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/melovin_official)

Кстати, в киевском кинотеатре "Оскар" в среду, 11 июля, можно было встретить многих украинских артистов, многие из которых пришли в кино вместе с детьми. Поводом для этого стала премьера долгожданного продолжения анимационной комедии "Монстры на каникулах".

На показе можно было увидеть певца, представителя Украины на Евровидении 2018 MELOVIN'а, телеведущих Александра Педана и Руслана Сеничкина, певцов Kishe, Олега Собчука с семьями и многих других знаменитостей.

Как сообщалось ранее, украинский певец MELOVIN, который представлял нашу страну на Евровидении 2018, рассказал о главной в своей жизни женщине.

Также напомним, MELOVIN пообщался с Жан-Полем Готье.

Костя Бочаров, который известен под сценическим псевдонимом MELOVIN сообщил, что после своего выступления на Евровидение 2018 очень переживал, как его встретят в Украине.

MELOVIN. Путь к победе (video.rbc.ua)