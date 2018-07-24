День Ольги: українська зірка захопила образом від Вікторії Бекхем (фото)

Фото: instagram.com/freimutolia

Відома ведуча привітала всіх Оль з днем ангела

Знаменита українська телеведуча, "ревізор" Ольга Фреймут, яка готує власне шоу, привітала всіх представниць жіночої статі на ім'я Ольга з їхніми іменинами. На своїй сторінці в соцмережі Instagram вона опублікувала нове фото.

"У святої княгині Ольги був сильний характер. Вона вміла любити. Зі святом, дорогі Олі!" – написала зірка.

На фото Фреймут з'явилася в елегантній жовтій сукні з басками від Вікторії Бекхем – дизайнера, учасниці британського поп-гурту Spice Girls і дружини колишнього футболіста Девіда Бекхема. Зараз таке вбрання можна придбати за 10 тисяч гривень, проте спочатку сукня коштувала понад 25 тисяч.

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Скріншот сайту (helen-marlen.com)

Фото прокоментували користувачі мережі:

"Розкішна".

"Шикарне плаття".

"Красива".

"Шикарний образ".

"Дуже пасує цей образ і колір".

"Тільки фото не дуже вдале, колір ніг та обличчя дуже відрізняється".

Скріншот коментарів (instagram.com/freimutolia)

Нагадаємо, 24 липня відзначають іменини Ольги.

Раніше повідомлялося, що донька Ольги Фреймут різко подорослішала.

Нагадаємо, ведуча виховує трьох дітей – старшу дочку – 12-річну Злату, дворічного сина Валерія і народжену 28 червня 2017 року дочку Євдокію. Ольга одружена з Володимиром Локотко.

До речі, Фреймут у трамваї роздавала пенсіонеркам курей-гриль і подушки.

Раніше Оля Фреймут зустріла свого кривдника і вручила йому квіти.

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