День Ольги: украинская звезда восхитила образом от Виктории Бекхэм (фото)

Известная ведущая поздравила всех Оль с днем ангела
Знаменитая украинская телеведущая, "ревизор" Ольга Фреймут, которая готовит собственное шоу, поздравила всех представительниц женского пола по имени Ольга с их именинами. На своей странице в соцсети Instagram она опубликовала новое фото.
"У святой княгини Ольги был сильный характер. Она умела любить. С праздником, дорогие Оли!" – написала звезда.
На фото Фреймут предстала в элегантном желтом платье с баской от Виктории Бекхэм – дизайнера, участницы британской поп-группы Spice Girls и супруги бывшего футболиста Дэвида Бекхэма. Сейчас такой наряд можно приобрести за 10 тысяч гривен, однако изначально платье стоило более 25 тысяч.
Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)
Скриншот сайта (helen-marlen.com)
Снимок прокомментировали пользователи сети:
"Роскошная".
"Шикарное платье".
"Красивая".
"Образ шикарный".
"Очень идет этот образ и цвет".
"Только фото не очень удачное, цвет ног и лица очень отличается".
Скриншот комментариев (instagram.com/freimutolia)
Напомним, 24 июля отмечают именины Ольги.
Ранее сообщалось, что дочь Ольги Фреймут резко повзрослела.
Напомним, ведущая воспитывает троих детей – старшую дочь – 12-летнюю Злату, двухлетнего сына Валерия и рожденную 28 июня 2017 года дочь Евдокию. Ольга замужем за Владимиром Локотко.
Кстати, Фреймут в трамвае раздавала пенсионеркам куриц-гриль и подушки.
Ранее Оля Фреймут встретила своего обидчика и вручила ему цветы.
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