День Ольги: украинская звезда восхитила образом от Виктории Бекхэм (фото)

Фото: instagram.com/freimutolia

Известная ведущая поздравила всех Оль с днем ангела

Знаменитая украинская телеведущая, "ревизор" Ольга Фреймут, которая готовит собственное шоу, поздравила всех представительниц женского пола по имени Ольга с их именинами. На своей странице в соцсети Instagram она опубликовала новое фото.

"У святой княгини Ольги был сильный характер. Она умела любить. С праздником, дорогие Оли!" – написала звезда.

На фото Фреймут предстала в элегантном желтом платье с баской от Виктории Бекхэм – дизайнера, участницы британской поп-группы Spice Girls и супруги бывшего футболиста Дэвида Бекхэма. Сейчас такой наряд можно приобрести за 10 тысяч гривен, однако изначально платье стоило более 25 тысяч.

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Скриншот сайта (helen-marlen.com)

Снимок прокомментировали пользователи сети:

"Роскошная".

"Шикарное платье".

"Красивая".

"Образ шикарный".

"Очень идет этот образ и цвет".

"Только фото не очень удачное, цвет ног и лица очень отличается".

Скриншот комментариев (instagram.com/freimutolia)

Напомним, 24 июля отмечают именины Ольги.

Ранее сообщалось, что дочь Ольги Фреймут резко повзрослела.

Напомним, ведущая воспитывает троих детей – старшую дочь – 12-летнюю Злату, двухлетнего сына Валерия и рожденную 28 июня 2017 года дочь Евдокию. Ольга замужем за Владимиром Локотко.

Кстати, Фреймут в трамвае раздавала пенсионеркам куриц-гриль и подушки.

Ранее Оля Фреймут встретила своего обидчика и вручила ему цветы.

Чего вы не знали о самом знаменитом ревизоре (видео: STYLER.rbc.ua)