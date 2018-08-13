"Тримаю, щоб вітром не знесло": спільне фото Каті Осадчої та Горбунова підкорило мережу

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Знімок вже встиг підкорити мережу

Популярний український телеведучий Юрій Горбунов показав підписникам нові фото з відпочинку з дружиною Катею Осадчою. Відповідні кадри він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Тримаю, щоб вітром не знесло", - сказав він.

Звернемо увагу, що на самому знімку пара позує на кораблі посеред моря в Греції. У мережі шанувальники "розсипалися" в компліментах своїм кумирам.

Фото: спільне фото Горбунова і Осадчій (instagram.com/gorbunovyuriy)

"Не здує, перевірено", - сказав користувач Ваня Шум.

"Тримай таку красу міцніше. Позитивні та щасливі", - уточнила юзер Олена Сорокіна.

"Дуже гарна пара. За вами цікаво спостерігати", - підкреслила Антоніна Бойчук.

"Ви щирі. Бажаю вам щастя. Бережіть один одного", - сказала Катерина Гурко.

"Ось воно, щастя. Щаслива дружина і яхта. Молодці", - стверджує Михайло Панух.

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/gorbunovyuriy)

До речі, нещодавно Горбунов та Осадча заінтригували мережу спільним фото.

Нагадаємо, раніше STYLER ділився порадами від Каті Осадчої, яка розповіла, що не дозволяє собі робити під час відпочинку. Цікаво, але один з пунктів особистих "табу" телеведучої досить незвичний, адже Осадча намагається не загоряти навіть тоді, коли перебуває на море.

А нещодавно незмінна ведуча програми "Світське життя" поділилася зі своїми фанатами дуже кумедним і одночасно зворушливим фото з пляжу. При цьому Осадчій довелося "перевтілитися" в "єдинорога". А все заради синочка.

Зіркова пара Горбунов та Осадча (video.rbc.ua)