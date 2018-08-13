"Держу, чтобы ветром не унесло": совместное фото Кати Осадчей и Горбунова покорило сеть

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Снимок уже успел покорить сеть

Популярный украинский телеведущий Юрий Горбунов показал подписчикам новые фото с отдыха с супругой Катей Осадчей. Соответствующие кадры он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Держу, чтобы ветром не унесло", - сказал он.

Обратим внимание, что на самом снимке пара позирует на корабле посреди моря в Греции. В сети поклонники "рассыпались" в комплиментах своим кумирам.

Фото: совместное фото Горбунова и Осадчей (instagram.com/gorbunovyuriy)

"Не сдует, проверено", - сказал пользователь Ваня Шум.

"Держи такую красоту крепче. Позитивные и счастливые", - уточнила юзер Елена Сорокина.

"Очень красивая пара. За вами интересно наблюдать", - подчеркнула Антонина Бойчук.

"Вы искренние. Желаю вам счастья. Берегите друг друга", - сказала Екатерина Гурко.

"Вот оно, счастье. Счастливая жена и яхта. Молодцы", - утверждает Михаил Панух.

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/gorbunovyuriy)

Кстати, недавно Горбунов и Осадчая заинтриговали сеть совместным фото.

Напомним, ранее STYLER делился советами от Кати Осадчей, которая рассказала, что не позволяет себе делать во время отдыха. Интересно, но один их пунктов личных "табу" телеведущей достаточно непривычен, ведь Осадчая старается не загорать даже тогда, когда находится на море.

А недавно неизменная ведущая программы "Світське життя" поделилась со своими фанатами очень забавным и одновременно трогательным фото с пляжа. При этом Осадчей пришлось "перевоплотиться" в "единорога". А все ради сыночка.

Звездная пара Горбунов и Осадчая (video.rbc.ua)