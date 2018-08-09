Дитяче Євробачення 2018: стартував онлайн-відбір на конкурс

Колаж РБК-Україна

Відбірковий етап триватиме до 20 серпня 2018 року

Національна суспільна телерадіокомпанія України розпочала прийом заявок на національний відбір для участі України у Дитячому пісенному конкурсі Євробачення-2018. Відбірковий етап відбудеться онлайн.

Прийом заявок триватиме з 3 по 20 серпня 2018 року включно. Зареєструватися для участі в онлайн відборі може будь-який виконавець чи група виконавців віком від 9 до 14 років. Задля цього необхідно заповнити заявку та додати відеозапис, де учасник виконує пісню у супроводі записаної інструментальної фонограми, без бек-вокалу. Тривалість композиції не повинна перевищувати 3 хвилини, і пісня не повинна комерційно видаватися, публікуватися або виконуватися публічно (слова чи музика) до 1 травня 2018 року.

Крім цього, учасники повинні зняти відеовізитку у довільній формі, де необхідно відповісти на питання: "Що для тебе перемога?" і "Що для тебе Україна?", а також за бажанням можна розповісти про себе, свою родину, рідний край та захоплення.

Серед усіх учасників, що зареєструвалися у першому відбірковому етапі, кваліфіковане журі обере 10 фіналістів, які будуть змагатися в онлайн-голосуванні за звання переможця та можливість представити Україну на Дитячому Євробаченні 2018.

Докладніше ознайомитися з умовами участі у національному відборі на Дитячий пісенний конкурс Євробачення 2018 можна у Положенні про конкурс.

Подати заявку на участь можна на офіційному сайті junior.eurovision.ua.

Нагадаємо, Дитячий пісенний конкурс Євробачення – щорічний міжнародний конкурс для дітей віком до 15 років, у якому беруть участь по одному представнику від кожної з країн-членів Європейської мовної спілки.

Фото: країни-учасниці цього року

Фінал цьогорічного Дитячого Євробачення 2018 пройде 25 листопада у Мінську (Білорусь) на “Мінськ-Арені”.

Раніше Національна суспільна телерадіокомпанія України повідомляла про відсутність коштів для забезпечення участі України у міжнародному пісенному конкурсі через недофінансування компанії, але попри це в НСТУ було вирішено провести національний відбір для участі України у Дитячому Євробачення-2018, щоправда відбірковий етап відбудеться онлайн.

Нагадаємо, 26 листопада в Тбілісі пройшов фінал пісенного конкурсу "Дитяче Євробачення 2017". Україну представила Анастасія Багінська, яка на конкурсі виконала пісню "Не зупиняй".

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