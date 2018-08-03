Украина все-таки поедет на детское Евровидение

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Ранее сообщалось, что наша страна не будет участвовать из-за финансовых трудностей

Украина сможет отправить участника на детское Евровидение. Об этом сообщает "Суспільне".

Впрочем, пришлось отказаться от трансляции национального отбора из-за "тотального недофинансирования". По этой же причине могло не состояться участие Украины в конкурсе.

"Участие в международном конкурсе предполагает значительные расходы телерадиокомпании на проведение отборочного этапа, а также обязательный взнос в Европейский вещательный союз — организатор конкурса — за участие в соревновании. В условиях недофинансирования компании НСТУ не имеет финансовой возможности осуществить все необходимые расходы. Именно поэтому "Общественное вещание" впервые отказывается от телевизионной версии национального отбора и проведет отборочный этап только онлайн, ведь это позволит минимизировать затраты на производство", — отметили в НСТУ.

Членские взносы в Европейский вещательный союз и обязательный взнос за участие в конкурсе необходимо оплатить до осени. На данный момент у телерадиокомпании нет средств на участие украинской делегации в международном этапе конкурса.

Украина ежегодно участвовала в детском Евровидении, начиная с 2006 года. На этот раз конкурс состоится в ноябре 2018 году в Минске.

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