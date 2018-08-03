Україна все-таки поїде на дитяче Євробачення

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Раніше повідомлялося, що наша країна не буде брати участь через фінансові труднощі

Україна зможе відправити учасника на дитяче Євробачення. Про це повідомляє "Суспільне".

Втім, довелося відмовитися від трансляції національного відбору "тотального недофінансування". З цієї ж причини не могло відбутися участь у конкурсі.

"Участь у міжнародному конкурсі передбачає значні витрати телерадіокомпанії на проведення відбіркового етапу, а також обов'язковий внесок в Європейський мовний союз — організатор конкурсу — за участь у змаганні. В умовах недофінансування компанії НСТУ не має фінансової можливості здійснити всі необхідні витрати. Саме тому "Суспільне мовлення" вперше відмовляється від телевізійної версії національного відбору і проведе відбірковий етап тільки онлайн, адже це дозволить мінімізувати витрати на виробництво", — зазначили в НСТУ.

Членські внески в Європейський мовний союз і обов'язковий внесок за участь у конкурсі необхідно сплатити до осені. На даний момент у телерадіокомпанії немає коштів на участь української делегації у міжнародному етапі конкурсу.

Україна щорічно брала участь у дитячому Євробаченні, починаючи з 2006 року. На цей раз конкурс відбудеться в листопаді 2018 році в Мінську.

Раніше повідомлялося, що Україна вперше не поїде на дитяче Євробачення.

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