Детское Евровидение 2018: стартовал онлайн-отбор на конкурс

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Отборочный этап продлится до 20 августа 2018 года

Национальная общественная телерадиокомпания Украины начала прием заявок на национальный отбор для участия в Детском песенном конкурсе Евровидение-2018. Отборочный этап состоится онлайн.

Прием заявок продлится с 3 по 20 августа 2018 года включительно. Зарегистрироваться для участия в онлайн-отборе может любой исполнитель или группа исполнителей в возрасте от 9 до 14 лет. Для этого необходимо заполнить заявку и приложить видеозапись, где участник исполняет песню в сопровождении записанной инструментальной фонограммы, без бэк-вокала. Длительность композиции не должна превышать 3 минуты, и песня не должна коммерчески издаваться, публиковаться или исполняться публично (слова или музыка) до 1 мая 2018 года.

Кроме этого, участники должны снять видеовизитку в произвольной форме, где необходимо ответить на вопрос: "Что для тебя победа?" и "Что для тебя Украина?", а также по желанию можно рассказать о себе, своей семье, родном крае и увлечениях.

Среди всех участников, зарегистрировавшихся в первом отборочном этапе, квалифицированное жюри выберет 10 финалистов, которые будут состязаться в онлайн-голосовании за звание победителя и возможность представить Украину на Детском Евровидении 2018.

Подробнее ознакомиться с условиями участия в национальном отборе на Детский песенный конкурс Евровидение 2018 можно в Положении о конкурсе.

Подать заявку на участие можно на официальном сайте junior.eurovision.ua.

Напомним, Детский песенный конкурс Евровидение – ежегодный международный конкурс для детей в возрасте до 15 лет, в котором принимают участие по одному представителю от каждой из стран-членов Европейского вещательного союза.

Фото: страны-участницы этого года

Финал нынешнего Детского Евровидения 2018 пройдет 25 ноября в Минске (Беларусь) на “Минск-Арене”.

Ранее Национальная общественная телерадиокомпания Украины сообщала об отсутствии средств для обеспечения участия Украины в международном песенном конкурсе из-за недофинансирования компании, но несмотря на это в НОТУ было решено провести национальный отбор для участия в Детском Евровидение 2018, правда отборочный этап состоится онлайн.

Напомним, 26 ноября в Тбилиси прошел финал песенного конкурса "Детское Евровидение 2017". Украину представила Анастасия Багинская, которая на конкурсе исполнила песню "Не зупиняй".

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