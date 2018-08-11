Дмитро Комаров для зйомок програми запхав відеооператора в багажник (відео)

Фото: Дмитро Комаров (instagram.com/komarovmir)

Телеведучий розповів і показав підписникам, як проходять зйомки чергового сезону "Світ навиворіт"

Дмитро Комаров – відомий український телеведучий – не тільки розповів, а й показав своїм передплатникам, як проходять зйомки чергового сезону телепередачі "Світ навиворіт". На своїй сторінці Instagram ведучий опублікував кілька відео, які лаконічно підписав "Будні оператора".

На кадрах видно, як Олександр Дмитрієв, оператор програми, без страховки веде зйомку сидячи в багажнику автомобіля попереду. Крім того, він примудряється без рації, за допомогою знаків, донести до ведучого, що той повинен зробити.

Публікація від Дмитро Комаров. Світ навиворіт (@komarovmir) 10 Сер 2018 в 2:30 PDT

Відео: Як знімають телепередачу "Світ навиворіт" (instagram.com/komarovmir)

Цей пост відразу зібрав безліч лайків та коментарів, в яких співчутливі любителі передачі співчували оператору: "Бережіть Сашу", "Не дивно, що у нього вічно травми якісь!", "Саша, ми дивимося ''Світ навиворіт" твоїми очима! Спасибі!" "Як це небезпечно! Бережіть операторів", "Діма, ви і Олександр відмінна команда. Результат виходить чудовий. Добре, коли поруч є людина, яка розуміє тебе з півслова", "Не втратите Сашеньку".

До речі, Дмитро Комаров нещодавно захопив фанів цікавим ретро-фото з сестрою. А ще телеведучий поділився подробицями про складнощі в подорожах.

Нагадаємо, що Комарів поспівчував киянам у зв'язку з наслідками негоди в столиці.

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Відео: video.rbc.ua