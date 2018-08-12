"Дружба назавжди": Ірина Білик опублікувала фото з відпочинку у компанії екс-дружини і подруги

Фото: Ірина Білик (facebook/VIVA)

Співачка залишилася задоволена відпочинком

Знаменита українська співачка Ірина Білик поділилася в соціальній мережі фотознімками з відпочинку. На фото вона відображена в лісі в компанії екс-дружина Діми Коляденка і співачки, з якою вона дружить – Наталі Могилевської, також співачка запостила фото з молодшим сином. Фото було опубліковано на Instagram-сторінці зірки.

На жаль, підпис до фото, де вона в компанії зіркових друзів дуже лаконiчна, Білик назвала фото "ліс" і коротко прокоментувала його: "Як же добре дружити і радіти життю!!!". Судячи з підпису і хэшттегам "дружбанавсегда", "отдыхатьнеработать" "жизньпрекрасна", Ірина залишилася задоволена і приємною компанією друзів і відпочинком.

Скріншот публікації Ірини Білик (instagram.com/bilyk_iryna)

Також було опубліковано окреме фото в парі з епатажним колишнім чоловіком Ірини – шоуменом Коляденко. У кадрі Діма позує зі спілим кавуном і зворушливо обіймається з екс-дружиною.

Фото: Ірина Білик з Дмитром Коляденком на відпочинку (instagram.com/bilyk_iryna)

Фото було названо " Кавунове настрій в кінці літа! А який ваш улюблений фрукт(ягода)?". Користувачі не змусили себе довго чекати і засипали коментарі відповідями з варіантами улюблених фруктів.

Скріншот коментарів до фото Ірини Білик (instagram.com/bilyk_iryna)

Під фото, де Ірина сфотографована з молодшим сином, фотографіями якого вона раніше підкорила мережу, користувачі відзначили, що Табриз просто "копія тата" і поцікавилися, чому вона не показує фоловерам старшого сина, на що співачка відповіла, що він весь час подорожує з коханою дівчиною, і додала: "любов, розумієте".

Фото Ірина Білик з молодшим сином Табризом (instagram.com/bilyk_iryna)

Скріншот коментарів до фото Ірини Білик (instagram.com/bilyk_iryna)

До речі, Ірина Білик обзавелася квартирою в Одесі, а раніше співачка дала нову енергію свого старого хіта.

Відео: РБК-Україна