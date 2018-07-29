"Дві краплі води": фанати DZIDZIO знайшли двійника (фото)

Фото: DZIDZIO (РБК-Україна)

Шанувальники артистка вважають, що Михайло Хома дуже схожий на свою маму

Фронтмен гурту DZIDZIO Михайло Хома нещодавно опублікував спільний знімок з мамою. У соціальній мережі Instagram шанувальники по-різному прокоментували знімок, однак переважна більшість фанатів виявили неймовірну схожість сина з матір'ю.

Як відомо, співак Дзідзьо, менш відомий як Михайло Хома, має прекрасні стосунки зі своєю мамою. Галина Янівна підтримує свого сина і частенько робить для нього сюрпризи. Тепер же мама Дзидьзо вирішила підтримати талановитого сина на зйомках нової кінострічки. У ЗМІ припускають, що Галина Янівна дебютує як актриса. Про це розповів сам співак.

"Моя мамуля. Прилетіла з Португалії на зйомки супер фільму",– написав він.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/dzidzio

До замітки Дзідзьо додав миле фото, на якому вони з мамою щасливо дивляться в камеру.

Фото: (instagram.com/ dzidzio)

В коментарях шанувальники творчості співака виявили неймовірну схожість артиста з мамою.

"Ви так схожі, як дві краплі води. Такі сонячні особи", "Мамині Очі. Усмішка мамина. Але борода не мамина", " Схожі! молодчина!", "Ой, яка гарна", "Це ж треба бути такою копією!!!", "Здоров'я матусі!!", "Схожі капець", "Такі схожі)))) Клас!!!", "Дзідзь ти дуже схожий на маму", — пишуть користувачі мережі під знімком.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/ dzidzio

Нагадаємо, що вже в жовтні українці побачать новий фільм мегапопулярного DZIDZIO.

Раніше повідомлялося, що "Бог" голосом DZIDZIO закликав не порушувати ПДР.

До цього DZIDZIO вперше показав шанувальникам свою маму.

Відео: (video.rbc.ua)