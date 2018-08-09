Екс-солістка "Тату" після боротьби з раком таємно вийшла заміж (фото)

Співачка поділилася знімком в білому платті
Колишня солістка популярного гурту "Тату", російська співачка Юлія Волкова, яка боролася з онкологічним захворюванням, таємно вийшла заміж. На своїй сторінці у соцмережі Instagram зірка опублікувала фото в білому платті.
На знімку співачка тримає в руках великий букет червоних троянд. Радісна подія, ймовірно, відбулося в так званий "магічний" день вісімок – 8 серпня.
"08.08.2018. Тепер я точно знаю, що мрії збуваються! Дякую, Боженька, за все", - написала 33-річна артистка.
Запис співачка супроводила хештегами #любов #сім'я #назавжди.
Сама співачка про те, що вийшла заміж, не повідомляла. Такий висновок зробили її шанувальники і колеги, прийнявши фото за натяк на таємне одруження.
Фото: Юлія Волкова (instagram.com/official_juliavolkova)
Фото: Юлія Волкова (instagram.com/official_juliavolkova)
Пізніше вона подякувала всім за привітання, залишивши питання про нове заміжжя без відповіді.
"Мої хороші! Як багато я сьогодні прочитала приємностей, ваших переживань, привітань. Багато мучаться і задають різні питання: вона заміж вийшла? За кого? Де? Давайте я раз і назавжди все вам поясню: 1)я щаслива, 2) моя сім'я-це моя особиста і так буде завжди, 3)живіть, мрійте, насолоджуйтеся кожним днем, вірте в чудеса, бережіть своїх близьких, радійте за інших", - написала вона.
Скріншот поста (instagram.com/official_juliavolkova)
Скріншот поста (instagram.com/official_juliavolkova)
Юлія Волкова виховує двох дітей - 13-річну доньку Вікторію (24 вересня 2004 року народження), яку вона народила в 19 років від свого охоронця Павла Сидорова і 10-річного сина Саміра (27 грудня 2007 року народження) від Парвіза Ясинова, сина генерального директора компанії "Мосстроймеханизация-5" Образа Ясинова.
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