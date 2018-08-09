Экс-солистка "Тату" после борьбы с раком тайно вышла замуж (фото)

Фото: Тату (instagram.com/official_juliavolkova)

Певица поделилась снимком в белом платье

Бывшая солистка популярной группы "Тату", российская певица Юлия Волкова, которая боролась с онкологическим заболеванием, тайно вышла замуж. На своей странице в соцсети Instagram звезда опубликовала фото в белом платье.

На снимке исполнительница держит в руках пышный букет алых роз. Радостное событие, вероятно, состоялось в так называемый "магический" день восьмерок – 8 августа.

"08.08.2018. Теперь я точно знаю, что мечты сбываются! Спасибо, Боженька, за все", - написала 33-летняя артистка.

Запись певица сопроводила хэштегами #любовь #семья #навсегда.

Сама певица о том, вышла замуж, не сообщала. Такой вывод сделали ее поклонники и коллеги, приняв фото за намек на тайное бракосочетание.

Фото: Юлия Волкова (instagram.com/official_juliavolkova)

Фото: Юлия Волкова (instagram.com/official_juliavolkova)

Позднее она поблагодарила всех за поздравления, оставив вопросы о новом замужестве без ответа.

"Мои хорошие! Как много я сегодня прочитала приятностей, ваших переживаний, поздравлений. Многие мучаются и задают разные вопросы: она замуж вышла? За кого? Где? Давайте я раз и навсегда все вам объясню: 1)я счастлива, 2) моя семья-это мое личное и так будет всегда, 3)живите, мечтайте, наслаждайтесь каждым днем, верьте в чудеса, берегите своих близких, радуйтесь за других", - написала она.

Скриншот поста (instagram.com/official_juliavolkova)

Скриншот поста (instagram.com/official_juliavolkova)

Юлия Волкова воспитывает двух детей - 13-летнюю дочь Викторию (24 сентября 2004 года рождения), которую она родила в 19 лет от своего телохранителя Павла Сидорова и 10-летнего сына Самира (27 декабря 2007 года рождения) от Парвиза Ясинова, сына генерального директора компании "Мосстроймеханизация-5" Обида Ясинова.

Ранее сообщалось, что рекордное количество пар поженились в Киеве 8.08.18.

Напомним, в Украине почти три тысячи пар хотят вступить в брак в один день – 18 августа.

Кстати, обнародовали неожиданную статистику свадеб в "магическую" дату 8.08.08.

Рекордное количество пар заключили брак в Киеве 8.08.18 (видео: STYLER.rbc.ua)