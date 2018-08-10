"Це боляче і неприємно": TAYANNA висловилася про захист прав жінок

Фото: TAYANNA (instagram.com/tayanna_reshetnyak)

TAYANNA вважає, що наше суспільство потребує рівноправністі

Популярна українська співачка Тетяна Решетник, більш відома як TAYANNA розповіла, як ставиться до теми захисту прав жінок. Про це вона повідомила в інтерв'ю виданню "Сегодня".

Співачка зізналася, що теж стикалася з дискримінацією за статевою ознакою. TAYANNA каже, знає, як це "коли тобою користуються". Зірка сказала про це, згадавши про свої стосунки з колишнім чоловіком.

"У мене взагалі не складалося з чоловіками раніше, зокрема з моїм колишнім чоловіком. Тому я як ніхто інший знаю, як це, коли тебе недооцінюють і вважають ніким, коли тобою користаються, тому що ти любиш, а значить, тобою можна крутити як завгодно. Я знаю, як це боляче і неприємно, коли в тобі вбивають особистість", - каже Тетяна.

Вона зазначила, що свою творчість намагається присвятити саме жінкам, щоб підтримати їх у важку хвилину.

Фото: TAYANNA (instagram.com/tayanna_reshetnyak)

TAYANNA вважає, що наше суспільство потребує рівноправністі.

"Має бути рівноправність – енергетична, розумова. Звичайно, жінка повинна знати свої функції, а чоловік – свої. Але, принижувати жінок, силою своєю значущістю не можна. Це все глибока тема, психологія", - заявила співачка.

Таня каже, що чоловіки, які ображають жінок, мають психологічні травми і так висловлюють свої комплекси.

"Тому ця тема повинна вийти на рівень держави. Повинні бути певні установи або організації, куди жінка, яку, наприклад, б'є чоловік-алкоголік, могла б звернутися за допомогою. У нас багато таких жінок, які так живуть і бояться звернутися за допомогою. Жінка повинна відчувати, що в неї є підтримка", - сказала TAYANNA.

Нагадаємо, що не так давно TAYANNA похвалилася стрункою фігурою у відвертій фотосесії для модного глянцю.

Раніше Тетяна Решетняк розповіла про стосунки з батьком своєї дитини.

Ще ми писали, що TAYANNA поділилася пікантними знімками.

Що ви не знали про чарівну Над Дорофєєву