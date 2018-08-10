"Это больно и неприятно": TAYANNA высказалась о защите прав женщин

Фото: TAYANNA (instagram.com/tayanna_reshetnyak)

TAYANNA считает, что наше общество нуждается в равноправии

Популярная украинская певица Татьяна Решетник, более известная как TAYANNA рассказала, как относится к теме защиты прав женщин. Об этом она сообщила в интервью изданию "Сегодня".

Певица призналась, что тоже сталкивалась с дискриминацией по половому признаку. TAYANNA говорит, знает, как это "когда тобой пользуються". Звезда сказала об это, вспомнив о своих отношениях с бывшим мужем.

"У меня вообще не складывалось с мужчинами раньше, в частности с моим бывшим мужем. Поэтому я как никто другой знаю, каково это, когда тебя недооценивают и считают никем, когда тобой пользуются, потому что ты любишь, а значит, тобой можно "крутить" как угодно. Я знаю, как это больно и неприятно, когда в тебе убивают личность", - говорит Татьяна.

Она отметила, что свое творчество старается посвятить именно женщинам, чтобы поддержать их в трудную минуту.

Фото: TAYANNA (instagram.com/tayanna_reshetnyak)

TAYANNA считает, что наше общество нуждается в равноправии.

"Должно быть равноправие – энергетическое, умственное. Конечно, женщина должна знать свои функции, а мужчина – свои. Но, унижать женщин, силой или своей значимостью нельзя. Это все глубокая тема, психология", - заявила певица.

Таня говорит, что мужчины, которые обижают женщин, имеют психологические травмы и так выражают свои комплексы.

"Поэтому эта тема должна выйти на уровень государства. Должны быть определенные учреждения или организации, куда женщина, которую, к примеру, бьет муж-алкоголик, могла бы обратиться за помощью. У нас много таких женщин, которые так живут и боятся обратиться за помощью. Женщина должна чувствовать, что у нее есть поддержка", - сказала TAYANNA.

Напомним, что не так давно TAYANNA похвасталась стройной фигурой в откровенной фотосессии для модного глянца.

Ранее Татьяна Решетняк рассказала об отношениях с отцом своего ребенка.

Еще мы писали, что TAYANNA поделилась пикантными снимками.

Что вы не знали об обворожительной Наде Дорофеевой