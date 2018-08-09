"Це негідно чоловіка": російська телеведуча прокоментувала зраду чоловіка Ані Лорак

Колаж РБК-Україна

Телеведуча додала, що в російському шоу-бізнесі зради в шлюбі – досить часте явище

Російська телеведуча і блогер Альона Водонаєва прокоментувала чутки про зраду чоловіка Ані Лорак Мурата Налчаджіоглу. Про це передає 7days.ru.

Зірка вважає, що партнер, який перебуває у шлюбі з публічною людиною, більше інших зобов'язаний усвідомлювати свою відповідальність.

"Чоловік, який зраджує своїй дружині і не вміє "замітати сліди" — м*дак. У нашому випадку партнер, про якого йде мова, знаходиться в "публічному" шлюб та чоловік, змінює дружині — це одна і та ж людина", - міркує вона.

Альона звернула увагу, що Ані Лорак – одна з небагатьох зірок, яка не була помічена в скандальних історіях.

"І ось так нагадити на бездоганну репутацію Лорак — це безвідповідальний і не розумний вчинок. Це негідно чоловіка. Чоловіка, партнера, батька сімейства", - говорить Водонаєва.

Телеведуча додала, що в російському шоу-бізнесі зради в шлюбі – досить часте явище.

"Є навіть одна сімейна пара, в якій вільні відносини: це коли обидва можуть спати з ким завгодно. Однак набагато більше тих, хто маскує нелюбов і байдужість у шлюбі заради образу ідеальної сім'ї", - зізналася Альона.

Фото: Ані Лорак з чоловіком (instagram.com/anilorak)

"Людей дійсно шокує те, що в однієї з найкрасивіших жінок в країні гулящий чоловік. Точної відповіді на це питання ми не знаємо, тільки треба розуміти, що не виключено, що зрада — наслідок якихось проблем. Відповідальність, звичайно, завжди на тому, хто пішов наліво, але вина може лежати і на дружині. Шлюб потрібно берегти і вдень і особливо вночі. Якщо ж зберігати вже нічого: їдемо подавати заяву на розлучення, а потім у всі тяжкі", - підсумувала Водонаєва.

Раніше повідомлялося, що чоловік Лорак Мурат неодноразово зраджує своїй дружині.

У мережі з'явилися деякі подробиці про дівчину Яну Бєляєву, яку помітили в компанії Мурата. Стало відомо, що Бєляєва закінчила Академію адвокатури України, а зараз займається бізнесом у сфері продажів, а саме – продажем одягу і взуття в соціальній мережі Instagram.

Diva Ані Лорак